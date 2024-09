Compra tres kilos de zanahorias por internet, se equivoca y lo que le llega le convierte en mito

Hacer la compra on-line tiene algunas ventajas, entre las que destacan la comodidad de no tener que cargar con el peso. Pero, si no se está atento, se pueden cometer algunos errores... de bulto.

Si no, que se lo digan al usuario de la red social X @gonzabou, que ha subido los mensajes que le ha enviado por WhatsApp un amigo que tuvo un patinazo al hacer la compra por internet y al que ahora le van a salir las zanahorias por las orejas.

"Quise comprar 3,5 kilos de zanahorias en el Coto online", dice en referencia a un popular supermercado de Argentina. "Me olvidé la coma", remata.

Y lo siguiente que se ve es la foto de lo que le ha llegado: bolsas y bolsas de zanahorias hasta completar 35 kilos.

La imagen se ha convertido en un fenómeno viral, con más de 100.000 'me gusta', 4.000 retuits y 600 comentarios.

En las reacciones, varios usuarios no pueden creer que el comprador no se diera cuenta del error antes. "¿Y no notó un número medio deformado en LA CUENTA?", dice uno.

Otro avisa: "3.5 kilos ya es mucho". Y el autor del mensaje responde: "Se ve que le gustan mucho".