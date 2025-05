Acude a un supermercado de EEUU y alucina con el envasado de las verduras: "El colmo es lo que hacen con las mandarinas"

“Flipando en el supermercado”. Así empieza el vídeo de Marcos, un cocinero nacido en Cambados, criado entre fogones y hoy instalado en Gijón, que ha cruzado el charco y ha acabado llevándose las manos a la cabeza. El chef, al que conocen en TikTok por su nick @chefmspin.recetas suele compartir recetas caseras, de las que se hacen sin prisas y saben a casa. Pero lo que se ha encontrado en Estados Unidos es otra película.

“Mirad, las verduras las venden ya preparadas con la mantequilla para meter al horno y listo”, cuenta mientras graba unas bandejas en la zona de platos preparados. Todo picado, aliñado y metido en plástico. Como para llegar del curro, abrir el envoltorio y que te sirvan la cena sin despeinarte. A un lado, patatas con bacon. Al otro, más verduras listas para el asado. Lo que se dice cocinar, poco.

El vídeo apenas dura 18 segundos, pero ya lo han visto más de 220.000 personas. No por la receta —que esta vez no hay—, sino por el espectáculo. En los comentarios, se abre una auténtica feria de opiniones: hay asombro, resignación, bromas, explicaciones logísticas y alguna que otra reivindicación estética.

“Mandarinas peladas, que se acabe ya el mundo”, suelta Jaime LL879, como quien no necesita más pruebas del apocalipsis. Margarita Lozano, más práctica, le busca sentido: “Muchas oficinas tienen microondas y así es solo ‘calentar y listo’, y vuelta al trabajo”. Davtony84 remata por la banda: “Eso es USA. El 90% de la gente que trabaja no come en casa. Come algo rápido y por eso está todo tan preparado”.

Pero lo mejor está por venir. Lourdes, que claramente no tiene problema en subir la apuesta, plantea una mejora: “Lo que no me gusta es la piel que recubre el gajo… podrían quitarlo también”. Y ahí ya se desata el debate: ¿es comodidad o es vagancia? ¿Estamos perdiendo el norte o solo estamos ahorrando tiempo?

Susana tutta panna, en cambio, se lo toma con filosofía y algo de memoria: “Desde hace muchos años existen allí en los supermercados los llamados ‘tv dinners’… preparados para el micro u horno y comer”. Y así, entre el chascarrillo y la explicación sociológica, se va abriendo paso una reflexión colectiva envuelta en bandeja de plástico.