Confiesa qué es lo más raro que ha tenido que le han pedido por Glovo: ojo a cómo lo ha llevado

El creador de contenido Álex Solla (@alex_solla) ha contado en un vídeo publicado en su cuenta de TikTok, donde tiene más de 50.000 seguidores, cuál es el pedido más raro que ha tenido que hacer en Glovo.

El joven, en un vídeo bastante breve, ha mostrado que una persona quiso que le llevara a su casa un cubo de una fregona con dos palos, con la complejidad que eso tiene para desplazarse en bicicleta o moto.

Tal y como ha querido enseñar, para transportar el pedido tuvo que llevarlo en la mano porque no le entraba en la bolsa de Glovo que le dan. "Es lo más raro que me han pedio en Glovo. ¿Cómo quieres que lo lleve, como un caballero medieval? Pues así es como se lleva, de verdad que no lo entiendo", afirma.

Su publicación, en las pocas semanas que lleva en la red, ya tiene más de 20.000 reproducciones y se ha hecho viral en la red social.