Un argentino que vive en Noruega critica esta práctica de riesgo: "¡Los europeos no usan preservativo!"

El creador de contenido Rami (@ramiraxione), un chico argentino que vive en Noruega, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok contando algo de los europeos que le ha dejado enormemente sorprendido.

"¡Los europeos no usan preservativo! Llevo dos años viviendo en Noruega y basta con mi experiencia en el rubro para darme cuenta que el denominador común de todas estas personas es que nunca sacaron un preservativo si no era yo el que proponía la situación", ha asegurado el argentino

"También hablé con otras amigas que viven acá y me cuentan lo mismo, que tienen las mismas experiencias y no solamente con noruegos. Es como algo de la cultura acá en Europa, de que no está tan naturalizado", ha apuntado el tiktoker.

"Quiero saber si es una experiencia mía, propia y personal, o si a las personas que viven acá en Europa es algo que también les pasa", ha manifestado sorprendido con la situación el creador de contenido.

"No sé si me estoy relacionando con gente idiota, que no se sabe cómo cuidar. ¿Por qué es que pasa esto? ¿Por qué es que la gente acá no usa preservativo, no se cuida o no les interesa?", ha preguntado el argentino para concluir.

"Así que el desodorante no es el único artículo de higiene prohibido en Europa"; "Acá en Buenos Aires que es casi Europa pasa lo mismo"; "¿Europa en verdad dijo NO a cualquier artículo de higiene?", han comentado algunos usuarios en tono divertido.