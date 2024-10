Cristina Almeida da quizá la respuesta más sensata a si en España había antes más libertades que hoy

La abogada Cristina Almeida ha dado una de las respuestas más sensatas en el debate que ha surgido en los últimos tiempos sobre si en España había más libertades y derechos antes que ahora.

En el programa de RTVE Las abogadas. Su verdadera historia, Inés Hernand pregunta tanto a Almeida como a la también abogada Paca Sauquillo qué derechos creen que "se han paralizado".

"Yo creo que por ejemplo el derecho de expresión o de liberad de opinión quizá ha habido un momento en que se ha recortado. Entonces estaba prohibido meterte por supuesto con el rey. Pero se han recortado, quizá, ha habido un momento en que ha habido expresiones en que se siguen reprimiendo y me parece importante que se vuelva a reconocer el derecho de manifestación verbal de muchas cosas que no tienen por qué ser condenadas", ha subrayado Sauquillo.

En su opinión, "aunque el código penal ha cambiado, no tiene nada que ver con el del franquismo, ese derecho quizá es uno de los mas importantes". Es entonces cuando ha intervenido Almeida: "Y la actuación de la Policía muchas veces no ha cambiado tanto porque, si los derechos no están especialmente defendidos, la Policía se cree que tiene que reprimirlos".

"En teoría tú tienes el derecho, pero sufres la represión en situaciones democráticas. Y eso hay que imponerlo y hay que imponerlo a los distintos Gobiernos que haya porque también los Gobiernos son más proclives a poder apoyar, pero en el fondo todos están intentando tener los menores líos posibles para que no les reclamen esas cosas", ha avisado Almeida.

Sauquillo ha aseverado en cualquier caso que "está mejor esta España que la España de los años 80" y que hay "una diferencia total".

"Era una España que no sólo había que cambiar los derechos, había cambiar la sociedad y la sociedad era muy importante cambiarla porque los derechos de todos pueden no confluir y sin embargo tienen que respetarse", ha insistido Almeida.

"El cambio de la sociedad era muchas veces más difícil que el cambio de las leyes, las conseguíamos, pero si no cambia la sociedad no son conscientes de los derechos. Por eso, creo que la última lucha era la conciencia de la sociedad. A mí me sigue preocupando mucho los cambios en la mentalidad de la sociedad", ha repetido.