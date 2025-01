Critica a un camarero "de gafas calvo" y la réplica de éste es ya historia de España

La respuesta que ha dado a un cliente un "encargado de gafas calvo" del bar de tapas Moltabarra de Palma va camino de pasar a la historia de la hostelería en España porque se está compartiendo de forma masiva desde hace días.

"El encargado de gafas calvo es muy maleducado. Decían que molestábamos porque estábamos en el medio, nos movimos y después fuimos a servir una birra y nos dijo que no porque le vacilamos. Nos movimos para no molestar y aún así no nos quiso servir. Creo que tienen una visión muy equivocada de las cosas", es la crítica del comensal, que ha dado al local la puntuación mínima en la plataforma de valoración.

La respuesta es tremenda: "Buenas tardes, soy el calvo. Estaría bien matizar las cosas y contar más bien la verdad. 1.- Llegáis y no hay sitio (sois cinco personas) pero como nos decís que sólo vais a tomar una caña y os vais, os acomodados en un barril para cuatro personas".

"2-. Aparecen tres más. Ya sois ocho. Os digo que no cabéis y me decís que en 10 minutos os vais. 3-. Seguís pidiendo bebida y no os vais como dijisteis. Aún así no pasa nada, pero os pido que no bloqueéis el acceso al almacén", continúa.

"4-. Os lo tuve que repetir cinco veces MUY EDUCADAMENTE. 5-. ¿Solución? No serviros más bebida para que os vayáis de manera sana y coherente sin que os tenga que echar del bar. PD: se me conoce por ser excesivamente amable y paciente. Siempre sonriendo. Pero no me gusta que me tomen el pelo. ¡Nunca mejor dicho!" exclama.

De la respuesta se ha hecho eco la popular cuenta de X @soycamarero y en cuatro días supera ya los 8.000 'me gusta'.