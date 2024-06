Critica que molesten menos los disturbios de la final de Champions que los conciertos de Taylor

El creador de contenido @jotawhites se ha quejado a través de su cuenta de TikTok de la cantidad de disturbios y destrozos del mobiliario urbano que se produjeron en Madrid durante la celebración de la victoria de la Champions del Real Madrid.

“Después del partido del Madrid había gente vandalizando el mobiliario público, gritando en el metro que parecían simios, dándole golpes a las ventanas, subiéndose a los asientos con un megáfono, la Gran Vía estaba toda llena de basura…”, ha relatado el tiktoker.

Tras exponer esta situación, que ha mostrado con vídeos en los que se pueden apreciar los destrozos y la suciedad de la zona centro de Madrid durante la celebración futbolística, se ha preguntado cómo estos sucesos pueden molestar menos que el concierto de Taylor Swift.

“Lo que yo lo que no entiendo es cómo a una persona le puede molestar más un concierto de Taylor Swift en el Bernabéu, que son dos días de gente cantando y compartiendo pulseritas, a todo esto que yo vi ayer”, ha expuesto, indignado.

"Lo que no es entendible es que yo vaya por la calle y me sienta inseguro porque voy con las uñas pintadas y vestido con lo que me da a mí la gana y tengo 400 miradas de hombres con camisetas de fútbol que me hacen pasar miedo de llegar a casa, porque a lo mejor no llego", ha relatado el tiktoker.

En este sentido, ha matizado que "esa gente sale del estadio borrachísima perdida con ganas de movida", y ha señalado que "a todas estas celebraciones les tienes que sumar las agresiones LGTBI o las agresiones por violencia machista".

Así, el usuario ha censurado que en España la gente a la que le gusta el fútbol cuenta con "una inmunidad" que él no entiende, lo que permite que los hinchas estén "tirando petardos, gritando, bebiendo en la calle…", "¿Qué pasa, que esto solo se puede prohibir en el orgullo?", ha preguntado con indignación.

"Los vecinos de al lado del Bernabéu de eso no se quejan, con Taylor Swift abrimos todos los telediarios y vamos a criticar a todo el mundo porque claro, cómo voy a estar dos días sin sacar el coche del parking, pero claro, que vandalicen toda la Gran Vía, eso me la pela", ha ironizado el creador de contenido.

Además, ha proseguido comparado las quejas sobre los precios de ambos eventos, subrayando que durante estos días se ha puesto el grito en el cielo porque las swifties paguen 70 euros por una sudadera o 300 euros por una entrada, cuando los madridistas "se gastan 150 euros en una camiseta por temporada y se pueden ir a Londres a ver la final por 700 euros la entrada mas todo el viaje".

Por último, también ha señalado que le parece "una vergüenza" que los hinchas se suban a la Cibeles, y ha subrayado que Patrimonio Nacional debería hacer algo ante el hecho de que los madridistas "se suban a un monumento histórico a ponerle bufandas". "El día que se rompa algo de la fuente quién lo va a pagar", ha expresado.

Finalmente, ha concluido diciendo que de todo este tema "no se habla porque las fans no son mujeres y personas LGTBI" y ha reiterado que el hecho de que los hinchas del fútbol hagan estas cosas porque ha ganado su equipo de fútbol le parece "una vergüenza nacional".