La airada respuesta del milmillonario José Elías cuando le preguntan en qué invertir 100.000 euros

El milmillonario José Elías ha construido una potente imagen en redes sociales y sus vídeos, en los que hace reflexiones, da consejos a emprendedores y habla de sus empresas cuentan con miles de visitas.

En uno de sus últimos vídeos ha contado lo que le pasó con una chica que le hizo una pregunta sobre inversiones: "Tengo 100.000 euros, tengo que invertirlos, ¿qué harías?". Una cuestión que no gustó nada el empresario.

"No le preguntaría a nadie qué hacer con 100.000 euros. Ese es el primer consejo que te doy. Fórmate, entérate de cómo funcionan las cosas y decide tú lo que haces con los 100.000 euros, chata, pero no me lo preguntes a mí porque yo no tengo ningún interés en que los inviertas en ningún sitio", ha dicho.

Ha añadido que sí él tuviese un "interés perverso" podría darle un mal consejo hacer que esta chica perdiese el dinero: "No confíes en la gente, confía en ti y en lo que depende de ti".

Por último ha pedido a la gente que dejen de "darle vueltas a la mierda de sentiros mal": "Os están vendiendo una película a los jóvenes que no funciona así. Esto es una cajita y a la cajita hay que ponerle cosas dentro. La cajita hay que llenarla y se llena con esfuerzo y sacrificio".