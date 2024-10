Cuenta lo que se ha ahorrado al no ir a las bodas a las que le han invitado este año y genera un GRAN debate

La celebración de una boda es algo inolvidabe para los novios, pero también se puede hacer cuesta arriba, sobre todo para el bolsillo, y no solo para el de los protagonistas del evento. La costumbre en España de regalar dinero puede suponer todo un quebradero de cabeza para muchos y un dispendio que, si se acumulan las bodas en un mismo año, puede llegar a ser astronómico.

Así lo ha reflejado el usuario de X @Toni_Marco, quien ha contado lo que se habría gastado si hubiese ido a las seis bodas a las que le han invitado este año y genera rápidamente un gran debate.

"Y con esta ya van 6 bodas que evito este año", ha escrito en la red social. A continuación, ha agregado: "A ojo me he ahorrado más de 1.000 euros, no sentarme con desconocidos que mueven pañuelos sobre sus cabezas, comer 'pupietas de pollo' congeladas y que pongan a DJ Karpin a las 5 de la mañana con un montadito de lomo en la mano".

La publicación ha acumulado más de 2.000 me gusta y numerosas reacciones claramente divididas: