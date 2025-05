Recuperan este momento del actor Andoni Agirregomezkorta hablando de lo que le pasa a Willy Toledo

El actor Andoni Agirregomezkorta, conocido por su papel en Vaya semanita entre otras series y películas, habló en el podcast Cambiando de tema, donde entre otros temas charló sobre el trato que han tenido en la profesión Willy Toledo en diferencia de Alberto San Juan por hablar de política.

"Intento no mojarme mucho en la polémica que se refiere", afirmó, antes de proceder a expicar la diferencia entre esos dos actores.

"¿Willy Toledo en qué trabaja? Empezó a abrir la boca y como él piensa Alberto San Juan, que ha hecho Cristobal Balenziaga hace no mucho, son amiguísimos, tiene la misma mentalidad y la misma ideología, pero no es tan contundente en lo que dice y sigue trabajando", aseguró.

"Willy Toledo no trabaja porque no gusta que la gente diga lo que piensa y eso tiene un nombre que no voy a decir ahora porque me voy a cabrear", añadió el interprete donostiarra de 54 años.

Estas palabras han sido recuperadas en TikTok por el usuario @dariogarridourdampilleta y se han vuelto a hacer virales.