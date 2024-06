Explican cómo es la gente en Madrid y en Barcelona: se forma un debate que explica lo que es España

Se sabe que un vídeo va a generar debate y polémica cuando la publicación en cuestión se ha subido originalmente a TikTok y alguien lo ha compartido en X, anteriormente Twitter.

Las autoras del podcast Como Thelma y Louise han dado mucho que hablar al explicar cómo es la gente en Madrid en comparación con Barcelona a la hora de hacer amigos. Esto ha provocado un sano debate sobre la forma de ser de los distintos lugares de España ya que cada persona ha hablado de qué ocurre en la zona en la que vive.

"En Barcelona es imposible quedar 10 veces y que lo consideres amigo. Aquí [en Madrid] si quedas tres ya te cuenta 'tía, quedamos hoy, vamos a tal sitio'. Se integran, pues la semana que viene vamos a tal quieres venirte", ha empezado contando.

En contraposición, ha explicado que en Barcelona sus amigas de toda la vida no conocen a sus amigas de la universidad "o han coincidido una o dos veces": "La gente, no es a malas, y pensar no quiero que se relacionen, no piensa que la otra persona le apetecerá estar en un grupo que no es el suyo".

Su compañera de podcast ha apostillado que en Madrid "es todo lo contrario": "Aquí es como, entre más gente mejor". En este caso han puesto un ejemplo práctico de varios grupos de amigos que salen por Madrid y que durante la noche se mezclan y acaban saliendo todos con todos algo que, de nuevo, ven "impensable" en Barcelona.

Este vídeo ha llegado hasta la red social de Elon Musk donde, al igual que en TikTok, ha generado un debate intenso sobre si esto ocurre sólo en Barcelona o si es algo que sucede con la gente del norte de España.

Estos son algunos de los comentarios más enriquecedores: "Pero eso no es amistad en si, es tener conocidos! en Barcelona cuesta más pero cuando haces un amigo es real!", "soy catalán y es cierto y me siento MUY cómodo así", "es en el norte en general no? porque en mi pueblo del país vasco pasaba lo mismo y con el tiempo me explicaron esto y yo viniendo de Madrid no entendía nada" y "la gente de Barcelona tiene a sus amigos de toda la vida y ya".