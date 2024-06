Cuenta cómo es la gente en Barcelona y ya hay más de 700 comentarios 

La creadora de contenido @nuriauriel ha hablado abiertamente sobre cómo es la gente en Barcelona y lo contrasta con la capital española, Madrid, sacando una clara conclusión de cada una de las ciudades.

Lo ha hecho en el podcast 'Como Thelma y Louise', en el que ha opinado que en Barcelona "es imposible quedar 10 veces y que lo consideres amigo". "En Madrid quedas tres veces y ya te dicen de verte, de ir a un sitio", ha explicado en el vídeo sobre la facilidad para integrarte en un grupo de personas.

"En Barcelona mis amigas de toda la vida no conocen a mis amigas de la universidad, o han coincidido una o dos veces, y mis amigas de la uni no me presentan a sus amigas de toda la vida", ha afirmado.

Ha añadido que no es que lo hagan con malas intenciones ni que piensen no querer que se relacionen ambas partes, sino que simplemente "Piensa que a la otra persona no le apetecerá estar en un grupo que no es el suyo".

"En Madrid funciona así: cuanto más gente, mejor", ha rematado la otra interlocutora. El vídeo ha generado más de 400.000 visualizaciones, casi 30.000 'me gusta' y más de 700 comentarios: "No entiendo por qué nos pasa esto en Barceloan pero es verdaderamente desesperantre".

"Es completamente cierto pero luego en Madrid te dan la puñalada muy rápido, en Barcelona cuesta, pero esa hermecidad también es lealtad", ha expresado el usuario @LucLoren