Cuenta cómo ha sido su viaje en autocaravana y consigue millones de visitas

El tuitero Manuel Solsona (@solsonaje) ha hecho un hilo en X contando su experiencia día a día de hacer un viaje en autocaravana con su familia, un divertido diario que ha conquistado la red social, consiguiendo millones de visualizaciones y miles de me gusta.

Así, el tuitero ha ido haciendo actualizaciones diarias contando "la realidad de viajar en autocaravana", un modo de viaje que ha ido desromantizando con un tono muy entretenido y gracioso, que ha dejado a la comunidad tuitera pegada a la pantalla.

"Día 2 con autocaravana. Ya he superado el trauma del día 1 y puedo escribirlo. Que dejen a esto ir a 120 kms/h no lo puedo entender. Respecto al día 2… Cuatro personas aquí metidos... La cárcel no puede ser mucho peor", ha empezado relatando el tuitero.

"Día 3 con autocaravana: Aguas negras. Es todo lo que soltamos en el retrete. Va a una caja que tienes que sacar, llevar al punto de vaciado, el cual echa para atrás cuando lo abres, vacías, limpias… he precintado el baño. Que cada uno se busque la vida para hacer sus necesidades", ha proseguido, superando el millón de reproducciones en cada tuit.

"Día 4 con autocaravana: OLORES. Qué nochecita. Al tener la cocina y el aseo en un espacio cerrado hermético, porque hace frío, de 8 m2, se juntan dos adolescentes que han bebido mucho gas y comido como si se lo fueran a quitar, y lo tienen q soltar de alguna manera…", ha manifestado Solsona.

"Día 5 autocaravana: ESPACIO. Esto es todo el espacio disponible para hacer vida. Los cuatro para vestirse, calzarse, etc. Dicen que el roce hace el cariño, y hace años ese roce con mi mujer acaba en niño… Ahora, los cuatro, son codazos en los riñones y palabrotas. ¡Ni el metro en hora punta!", ha escrito junto a una foto del interior del vehículo.

"Día 6 autocaravana. MOVIMIENTO por la noche. Cada vez que uno mueve un dedo en la "cama" aquello se mueve que parece que estés en una barquita en plena tormenta. Imaginaos cuatro moviéndose. Cualquiera que vea esos movimientos por la noche se piensa lo que no es (por desgracia)", ha continuado el tuitero.

"Día 7 autocaravana: LA DUCHA. Ahora que estamos en camping y tenemos ducha (compartida, yo que pensaba que lo del gimnasio era lo peor… ingenuo de mí), sólo quiero que veáis la de la caravana. Y falta poner la mampara para que no salga agua fuera. Y sí, el grifo del lavabo es el de la ducha", ha descrito antes de adjuntar la fotografía del baño.

Y, finalmente, el último día del viaje: "Día 8 autocaravana: LA VUELTA. Me esperan seis horitas de conducir esto… ¡El sufrimiento no acaba nunca! Seis horas de balanceos por el aire, ruidos de cosas moviéndose por los armarios y quejas de los dos "animalicos" por el frío, el calor, el movimiento, las injusticias del mundo…", ha concluido el tuitero.