Cuenta la estafa que ha sufrido al comprar este calendario de adviento y cómo lo ha solucionado

La usuaria de TikTok @skavic ha comprado por AliExpress el popular calendario. de adviento de 24 días de Martha Brook y, tal y como ha contado ella misma, ha sido estafada al no parecerse al original.

"Hemos caído mucha gente en esta estafa, era demasiado bonita para ser cierto y quería hacerlo por si podía ayudaros", comienza diciendo la creadora de contenido en un vídeo de un minuto.

Explica que se puso en contacto con el vendedor, le escribió diciendo que no era el mismo artículo que aparecía en las imágenes. "Me pedían una foto y subí una normal, en comentarios puse que era una falsificación y a las horas me devolvieron el dinero", relata.

"También me dijeron que no era necesario devolver el calendario, así que lo voy a seguir abriendo", añade la usuaria, que muestra algunos objetos que le han tocado como un par de plumas y un clip más extraño.