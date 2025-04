Qué hay detrás de 'Someday', el hipnótico anuncio de Apple protagonizado por Pedro Pascal

"You're perfect, now work it". Si has navegado por las redes sociales estos últimos días, muy posiblemente te hayas encontrado con el actor Pedro Pascal susurrando estas palabras y se te haya grabado en la retina el hipnótico baile al ritmo de Perfect, de los artistas Sam y Tropkillaz, con la colaboración de Bia y MC Pikachu.

Se trata realmente de un reciente anuncio de Apple para promocionar los nuevos Air Pods 4, de casi seis minutos, dirigido por Spike Jonze y protagonizado en exclusiva por el actor chileno, que ha arrasado con millones de visualizaciones entre las plataformas de YouTube, TikTok e Instagram. Pero detrás de la alegre coreografía y un beat pegadizo, la compañía tecnológica estadounidense lanza un importante mensaje.

El anuncio arranca con Pedro dejando de lado el idílico papel de Oberyn Martell, Joel Miller, Javier Peña o el General Marcus Acacius, para ser un simple hombre que acaba de experimentar una dolorosa ruptura, gestionándola en primera instancia con un paseo por las calles. Es cuando llega el momento en el que se coloca los auriculares y empieza a sonar El Conticinio, de la mano del músico español Guitarricadelafuente.

Es a partir del momento en el que activa la cancelación de ruido, novedad principal del lanzamiento de Apple, cuando todo su mundo cambia y la magia comienza a actuar. El ruido desaparece, la música deja de escucharse, pero empieza a sentirse. La paleta de colores cambia por completo, intensificándose drásticamente y los ciudadanos que caminaban con agobio y prisa se detiene.

Es a través de estos elementos que Jonze trata de representar la tristeza que siente Pedro tras la ruptura, intentando reconectar a través de la música. Al desactivar la cancelación de ruido para atender a un molesto señor, vuelve a su propia realidad, pero después ve al otro lado de la acera una versión más feliz de Pedro al tener la cancelación activada: momento en el que inicia la hipnótica coreografía animada con Perfect de fondo.

Música para reconectar con uno mismo

El cambio de canción es tan contrario como la paleta de colores, el vestuario y el escenario, rojo y amarillo, lleno de flores y gente bailando. A partir de este momento es cuando Pedro se deja llevar por sus primeros impulsos y todo estalla de felicidad, llegando al momento que tan viral se ha hecho.

Al final del anuncio, el Pedro feliz ve al triste al otro lado de la acera y desactiva la cancelación de ruido, cruzando la mirada y ofreciéndole un fraternal apoyo. La versión melancólica vuelve a activar la cancelación de ruido y, por primera vez en los seis minutos de cortometraje, Pedro se refleja en el cristal.

El especialista en cine, conocido en TikTok como @Iagesito_, destaca a la perfección el drástico cambio de un apenado Pedro a uno que acaba tomando conciencia de su situación y que ha vuelto a conectar consigo mismo. "Apple consigue venderte los AirPods 4 con un 'storytelling' impresionante, demostrándote cómo te pueden ayudar en el diario, sin hacer alusión alguna al producto. Por cosas como esta, esta gente tiene los mejores del mundo".