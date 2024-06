Cuenta la experiencia que ha tenido su hijo al ir a trabajar en un bar: los tiempos están cambiando

Un padre ha contado en X, anteriormente Twitter, la experiencia laboral que ha tenido su hijo al ir a trabajar en un bar. "Ayer a mi surfero le pasó una cosa. Está buscando curro y le llamaron de un restaurante. Hizo entrevista, el jefe le dijo que le gustaba y que se podía ir a 'hacer una prueba' de un par de horas", ha empezado contando.

Después ha explicado que su hijo ha aceptado la oferta y que el dueño le ha dado la ropa para cambiarse y lo ha puesto directamente a servir mesas: "Mi hijo le dice que tiene una pregunta, y el tipo le dice que después de que sirva la primera mesa y que la prueba será el turno entero (4h). Sirve la mesa y se va al jefe con la pregunta: ¿cuánto paga la prueba?".

Ante esta pregunta el jefe se queda sorprendido y le responde que las pruebas "no se pagan nunca": "Cuando mi hijo le dice que él no trabaja gratis, el jefe monta en cólera y le dice de todo... '¡no me puedes dejar tirado un servicio!' Y luego dicen que no hay gente para trabajar en hostelería".

Por último, ha dejado una reflexión sobre que parece que los tiempos están cambiando, sobre todo gracias a los jóvenes que no se dejan explotar: "Lo que hay es gente que por fin está espabilando y no permite que le tomen el pelo los empresarios-rata".

El mensaje en la red social de Elon Musk se ha vuelto muy viral y el hombre ha recibido numerosos comentarios sobre la actitud de su hijo, la gran mayoría alabando su decisión de no trabajar gratis.

En uno de los mensajes un usuario le dice que así es imposible que encuentre trabajo: "Al revés, nunca ha tenido grandes problemas para encontrar trabajo y sus jefes y compañeros le aprecian mucho. Se llama tener responsabilidad y profesionalidad, lo que muchos empresarios no tienen".