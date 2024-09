Cuenta indignada lo que le ha pasado por acceder a Madrid Central: la historia tiene tela

La creadora de contenido conocida como @Noemimisma ha publicado un vídeo muy indignada por las ocho multas que recibió hace tres años por un valor total de 2.000 euros por acceder a Madrid Central y aparcar en una zona de discapacitados, teniendo previamente los permisos.

Sin embargo, ha afirmado que no le informaron lo suficiente al momento de pedir el permiso para poder acceder y aparcar. "El funcionario de turno me dijo que con el distintivo que llevaba sí podía acceder, tengo un hijo autista", ha afirmado al principio del vídeo, que ha acumulado 30.500 'me gusta'.

"En su momento me dijeron que podría, pero cuando hice todo el trámite, nadie me dijo que necesitaba un acceso extra para poder entrar a Madrid Central", ha explicado.

Al final, el Senado de Madrid contactó con ella y en una cita presencial le dijeron que lo iban a solucionar, pero tras los años le ha llegado una carta recordándole que la multa no está pagada.

"Ese dinero, ¿quién lo va a pagar? Bastante tenemos ya las familias con las necesidades especiales dentro de casa, no lo quiero pagar porque no es justo, NADIE me avisó", ha concluido.

Ha recibido casi 1.000 comentarios con opiniones de todo tipo, desde los que le han dicho que "el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento", hasta los que no entienden qué tiene que ver el Senado.