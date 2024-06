Cuenta lo que le ha pasado en un autobús con una mujer mayor y se monta un intenso debate

El usuario de X Mario Gómez, conocido en la red social como @maariogoomez_, ha contado en un tuit la escena que ha tenido que vivir mientras iba en el autobús sentado, ya que tenía ambas piernas vendadas.

Gómez se ha quedado de la actitud que tienen a veces las personas más mayores porque, según ha explicado, estaba sentado cuando una mujer le ha reprochado que estuviera sentado y no se levantara a pesar de estar lesionado.

"Cómo odio a los viejos, ayer estaba en el bus y me viene una señora y me dice que me levante que se quiere sentar ella y yo en plan NO VES QUE ESTOY ASÍ??", ha escrito en la red social de Elon Musk. Además, ha publicado una imagen en la que se ve las piernas del tuitero estando vendadas a la altura de las rodillas.

Su publicación se ha hecho viral y lleva ya más de 4 millones de reproducciones, 66.000 me gusta y más de un millar de compartidos.

Además, también ha provocado un gran debate entre los tuiteros. Algunos han opinado que salvo grave lesión tendría que forzar y dejar su sitio a la mujer, mientras que otros se han posicionado en que a veces las personas mayores se aprovechan y consiguen un asiento sin importarles el estado físico de la persona que está sentada.