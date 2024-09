Cuenta lo que le ha pasado al pedir una cerveza en una terraza de Madrid: "Me parece un poco triste"

En los últimos meses, rostros conocidos y anónimos han denunciado situaciones como mínimo extrañas que han vivido al pedir consumiciones básicas, como una cerveza o un café, en algunas terrazas de bares del centro de Madrid.

El último caso, que está indignando a una multitud de personas, lo ha relatado el usuario de Threads @ivanof, que ha contado lo que le ha ocurrido al sentarse en un establecimiento de la capital y querer tomarse una caña.

"Madrid, viernes 13 de septiembre, 8 de la tarde. Me siento en una terraza de la plaza de Chueca, espero a un amigo, me pido una doble. El camarero, no muy convencido, me dice que en la terraza ahora manejan tiempos, y hay que pedir una bebida cada 30 minutos", relata.

"Me entra un agobio, pero me pido la cerveza. A mí me parece un poco triste todo", remata. Entre quienes han reaccionado a ese mensaje está un hostelero, que asegura: "Nosotros cerramos a mediodía aún los findes soleados. Tenemos 4 mesas de terraza y 100% demostrado que la gente se puede tirar tres horas con un café o refresco solo viendo la vida pasar".

"La hora de trabajo de camarero son 10 euros, cuatro refrescos (los cafés son menos pero haremos media) 9,20. No rinde, pero aún preguntan que por qué cerramos", añade.

Otros usuarios, en cambio, han mostrado su indignación. "Me levanto y me voy. Vas a una terraza a desconectar no ha tener que ponerte un cronómetro", dice uno. "¿Qué me estas contando?? En cuál? Para no ir! No me he encontrado yo esto aún en Madrid... Una cosa es tirarte 2 horas en un sitio con una consumición, vale lo entiendo, pero cada media hora?? Pues vaya cogorza me cogería", subraya otro.

Daniel Fuentes, doctor en Economía y profesor de la Universidad de Alcalá, ya contó hace meses lo que le pasó a él: "He querido sentarme a tomar un café en una terraza del centro de Madrid. Me han dicho que 'en la terraza sólo copas o alcohol' (a las 12h50), que si quiero bebidas calientes tiene que ser en el interior. La terraza vacía", contó antes de rematar: "Defina en qué se ha convertido Madrid".