Cuenta lo que le ha pasado al subirse al autobús y su historia conquista España al minuto

La joven tuitera Noe (@noee_mc) ha emocionado a toda la red social de X, la antes conocida como Twitter, al contar lo que le ha ocurrido al montarse en un autobús y recordar la que fue una parte bonita de su niñez.

"Me acaba de pasar la cosa más preciosa y surrealista del mundo en el bus", ha afirmado en un primer momento la usuaria, que tiene casi 4.000 seguidores en su perfil. A partir de ahí narra la historia de lo que le ha pasado.

"Resulta que el conductor me ha reconocido y ha dicho mi nombre cuando pasaba la tarjeta. Bueno, pues era el conductor del bus del cole que me llevaba a casa y me pasaba los trayectos hablando y cantando con él hasta que me dejaba en casa cuando era pequeña", ha indicado.

Noe ha comentado que recuerda esos viajes como si fuese ayer porque se lo pasaba genial y ha destacado que tenía mucho cariño al conductor: "11 añazos después me ha reconocido y hemos estado hablando un rato. Me ha dicho que ha sido abuelo y que el nombre de su primera nieta lo eligió él y su nieta lleva mi nombre por mi".

"Estoy en lagrimas", ha sentenciado, llegando a decir que nunca pudo imaginar que "una niña que lo pasó tan mal en aquella época y que solo deseaba llegar a ese bus para reírse un poco y olvidarse de todo marcase tanto a una persona como para no olvidarla en 11 años".

Su historia ha cautivado y enamorado a X. En pocas horas ya ha superado las 900.000 reproducciones y lleva más de 18.000 me gusta el primer mensaje.