Cuenta el mensaje que le envió el casero tras la queja de un vecino de la que hasta él mismo se avergüenza

La creadora de contenido Amalia (@amaliaacorralo) ha contado la anécdota vivida en su piso cuando su casero le envió un mensaje transmitiéndole la queja de un vecino expuesta en una junta por una plaza de garaje.

"Mi casero como tal no me ha llamado la atención, simplemente me ha avisado de una incidencia de la que la Junta de Vecinos le ha avisado", ha afirmado al principio del vídeo, que ha acumulado hasta 6.000 'me gusta'.

Le escribió pidiéndole perdón y sintiéndose bastante avergonzado, alegando que "no es motivo" para escribirle, pero como propietario tenía la obligación de hacerlo. El alquiler del piso le ha incluido plaza de garaje, que está pegada a otra, que solo está ocupada pocas veces al mes e incluso menos en los tres meses que lleva viviendo allí.

"Mi coche estaba dentro de mi plaza, pero no estaba, cómo decirlo, a la misma distancia de la línea blanca izquierda que de la derecha", ha relatado, revelando que el dueño de la plaza de al lado se ha quejado de que, no es que invadiera su plaza, sino que estaba muy cerca de su lado y que le "parecía difícil aparcar más de lo habitual", mandando una foto a la comunidad.

Ha sido por ello por lo que el propio casero se ha sentido avergonzado, ya que tal y como vio en la foto, el coche estaba bien aparcado. "Le he dado las gracias por decírmelo, porque obviamente lo último que me apetece es tener 'dramitas' con la gente", ha expresado.

"Le he pedido que si se entera de quién es que me lo diga, que tengo unas autoescuelas divinas a las que poder asistir para aprender a aparcar", ha rematado.