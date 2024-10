Cuenta la palabra con la que más problemas tiene en México: en España se usa mucho

La usuaria de TikTok Cris Hernando (@crispis96) ha hablado ampliamente acerca del choque cultural que se producen con ciertas palabras que en España se consideran muy normalizadas de decir, pero en México son totalmente lo contrario.

"En México parece que de verdad has matado a alguien", ha exagerado al principio del vídeo, que ha acumulado casi 50.000 visualizaciones y 2.000 'me gusta' en apenas unos días (y subiendo). Con la que más "problemas" ha tenido ha sido con 'culo'.

"No sé qué problema tienen con esa palabra, no es ofensiva, pero fea, y yo no me había dado cuenta la cantidad de veces que un español dice culo hasta que llegué a México", ha explicado, aclarando que en España se utiliza con muchas expresiones coloquiales.

Ha insistido varias veces en lo normalizado que está en España, pero en México ha tenido bastantes malentendidos por eso. "Un mexicano aquí te mira como si hubieras invocado al mismísimo diablo", ha advertido.

También ha declarado en la propia descripción del vídeo que "es una curiosidad, no quiere decir que sea bueno o malo, pero es curioso como una misma palabra cambia tanto según el país".