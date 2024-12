Cuenta lo que ha pasado durante una actuación de Dani Rovira en Barcelona: tuvo que parar el show

La usuaria de TikTok Beatriz Toledano (@betoledano) ha subido un vídeo a su cuenta de la red social explicando la incómoda situación que ha vivido al asistir como público a un espectáculo del humorista Dani Rovira.

"Os vengo con el chismorrazo padre. Resulta que ayer fui a ver a Dani Rovira que hacía aquí un espectáculo en Barcelona", ha comenzado contando la tiktoker, quien fue a ver el actual monólogo del humorista llamado Vale la pena.

Según ha relatado la usuaria, nada más empezar el espectáculo Rovira se gira y le hace un chascarrillo a una señora que estaba con el móvil para que lo apague: "Oye mira, que es que eres muy guapa y me estás despistando porque con la luz del móvil te veo".

Después de que Dani coja y siga con la actuación, la mujer sigue estando con el móvil, lo que hace que el actor vuelva a dirigirle una pullita y a pedirle por favor que deje el móvil porque molesta la luz.

Pasado un tiempo, al ver que ninguno de sus comentarios y peticiones tuvo suficiente efecto como para que la mujer dejase el teléfono, el humorista acabó parando todo el show.

"Al final coge e incluso hace que se enciendan las luces y para el espectáculo para decirle: Oye, perdona, pero o paras con el teléfono o, por favor, levántate y vete porque es que me estás distrayendo y no puedo seguir con el show", ha relatado la usuaria.

Pero lo más sorprendente fue la reacción de la señora del móvil, quien le contestó a Rovira: "Pues mira para otro lado un ratito y deja de fijarte en mí. Qué necesidad tienes de estar diciéndome nada. Tengo que enviar un mensaje y no voy a parar porque tú me lo digas. ¿Qué pasa? ¿Tienes ganas de saber lo que estoy escribiendo?".

"O sea, tan desagradable la mujer. Si tu estás en un teatro, que además estábamos en platea, que no es que estuviésemos detrás del todo donde no llega la luz, si tienes cualquier emergencia te levantas, te vas y la resuelves", ha censurado la usuaria.

"Encendieron las luces, vino hasta el hermano de Dani, toda la seguridad del teatro... y la mujer por sus santas narices no se movió de allí. La señora no solo no se movió de allí sino que le habló tan mal, tan despectivamente", ha continuado contando Beatriz, incrédula.

"Hubo un momento donde todo el mundo abucheó a la mujer. Estuvimos como 10 minutos en una situación súper incómoda. Y Dani incluso dijo que en 20 años de carrera no le había ocurrido esto", ha manifestado la usuaria.

Además, la tiktoker ha dejado una reflexión: "Señores, vamos al teatro a disfrutar, para ver a una persona que nos encanta, a la que queremos ir a ver desde hace a lo mejor muchísimo tiempo. Dejad los teléfonos y estad donde tenéis que estar. O sea, es que perdemos el norte".

"Y un poquito de educación sobre todo y un poquito de autocrítica, porque si te están diciendo que estás molestando no contestes mal, porque es que estás molestando. Hay una persona que está trabajando. No tiene perdón de Dios", ha concluido.

Por último, Beatriz ha destacado que, pese al percance, disfrutó mucho del show: "En fin, el espectáculo fue increíble. Nos hizo reír, nos hizo llorar, nos hizo estar embelesados... Como habla, como se expresa, los chistes... todo. Dani eres pura magia, de verdad".