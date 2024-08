Cuenta la penosa reacción de un cliente del bar donde trabaja en Suiza al saber que era española

La usuaria de TikTok @sara_ardi, que trabaja en un restaurante en Suiza, ha comentado la mala experiencia que ha tenido con un cliente que se enteró de que era española.

En un vídeo subido a esa red social en el que aparece visiblemente molesta, la usuaria subraya: "Si somos españoles, italianos, portugueses o de la Conchinchina, ¿qué más te da? Estoy muy enfadada".

"Cuando le he dicho que era española se le ha cambiado la cara. Seas de Marruecos, seas español, seas inglés, que a ti te tiene que sudar los huevos de dónde viene la persona que te sirve el plato", subraya.

La usuaria da a entender que todo ha ocurrido después de que se retrasaran un poco en servir al cliente en cuestión. "Digo bueno lo siento, la cocina no daba abasto. Me dice: '¿De dónde eres?'. Digo española. Y se le ha cambiado la cara. Dice: 'Ah vale, ahora lo entiendo. ¿Tú compañera de dónde es?' Digo española también, ¿algún problema? El pizzero es italiano, también, la de la cocina es portuguesa. ¿Tienes algún problema?".

La usuaria lamenta que el cliente, "sacando sapos y culebras por la boca", ha señalado: "Bueno, bueno es que ahora lo entiendo, que vayáis tan lentos".

"Qué más te dará, son personas que están trabajando. No quiero generalizar porque es la primera vez que me pasa, pero es que me he quedado flipando. Te la suda de dónde sea, señor. Que ya sé que pasa en España, que no va por ahí la cosa. La cosa es que esto no tiene que pasar en ningún sitio. Vaya tela, señor, me enerva la sangre", se lamenta.