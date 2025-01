Cuenta su pesadilla con la Sanidad en Holanda y su relato está dando que pensar en España

La usuaria de TikTok @sunshineh3h3, española que vive en Ámsterdam, ha relatado la pesadilla que está viviendo con la sanidad de ese país y su relato está dando mucho de qué hablar en España.

La usuaria empieza diciendo que va a contar cómo le están "estafando los de la seguridad social en Ámsterdam, en Holanda".

"En Holanda no existe la pública, es todo privado. Pagas. Además es obligatoria. Lo más barato, que es lo que tenía yo hasta ahora, que me lo han cambiado, era como 130 euros al mes. Y te cubre básicamente nada, pero nada", se lamenta.

"Cada año tienes como un dinero deducible que normalmente suelen ser como 385 euros. En el momento en que te gastas 386 ya te empieza a cubrir la mutua, porque es una mutua Yo tenía un deducible de 800 euros y me daban como 20 euros de descuento al mes, entonces pagaba 130", contextualiza.

"Yo hace dos años, cuando me mudé, me pillé lo más barato y no pensaba que tendría que gastarme dinero en médicos, porque pensaba: me vengo a España, hago médicos cuando venga aquí.. pero 2024 ha sido un año de muchos médicos, muchas pruebas, muchas cosas", cuenta.

La usuaria admite que cada vez que le enviaban una factura se ponía a llorar porque le estaban cobrando 80 euros por un análisis de sangre: "No me querían recetar hierro porque decía que era su nombre en la receta. Te estoy pidiendo hierro, no morfina".

"Veo que esta mutua es una mierda y me cambio, pero sólo te puedes cambiar en diciembre. El seis de enero, me meto en el email y veo uno de la aseguradora antigua y veo: 450 euros. ¿Qué queréis ahora, si no he ido al médico desde verano, dónde me vais a sangrar? Lo voy a leer: '4 de enero de 2025 deducible/contribución propia. 626,94 euros'. 600 euros. ¿Por qué? Ni puta idea. Exploración del cérvix. Esto me lo hice en agosto".

"El cobro es de 2025, quiere decir que el nuevo deducible ha empezado en 2025. Todo lo que me he gastado en 2024 no cuenta. Así que esto me lo cobran como 2025 y no me he gastado nada porque en seis días qué voy a hacer yo. Así que se han esperado a que empezara 2025 para cobrarme 629 euros para que los pague en full y no sólo 300 euros, que ya tela", se lamenta.

"¿Qué culpa tengo yo de tener una cosa en el cérvix? Yo no lo he hecho a propósito esto. Los odio, los odio", exclama.

Su relato ha saltado de TikTok a X después de que lo haya compartido allí el usuario @Mortimer_Fu junto al mensaje: "Esto es la sanidad privada. Vosotros seguid votando a los de siempre, graciosillos".