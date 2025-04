La divulgadora científica Rocío Vidal da la réplica más sonada a las palabras de Miguel Bosé en 'El Hormiguero'

La divulgadora científica Rocío Vidal ha dado la réplica más sonada a las palabras que Miguel Bosé pronunció este miércoles durante su visita a El Hormiguero sobre las libertades que había en los años 70 y 80.

"Miguel Bosé ha ido con Pablo Motos a El Hormiguero y dijeron esto", ha apuntado, antes de compartir lo que dijo el artista: "Europa ha caído en el wokismo más absoluto. Las libertades que teníamos en los años 70, 80, ya no las hay".

Rocío Vidal no ha dudado en contestar al cantante: "En un programa de máxima de audiencia, en prime time. Ojo. Es el discurso clásico de hoy en día de que ya no se puede decir nada y de que en los 70, 80, había más libertades", ha señalado en un vídeo que acumula más de 2.000 me gusta.

"Curiosamente, el mismo Miguel Bosé, hace dos años decía esto también", ha explicado, antes de recuperar lo que dijo sobre la bisexualidad en 2023 en el mismo programa: "En aquella España, todavía esas cosas no se podían así hablar tan alegremente, ¿no?".

La divulgadora ha defendido que es algo que "hoy en día sí puede hacer". "Pero bueno, no es inusual ver a Miguel Bosé cambiar de parecer tan rápido. Él también defendía la búsqueda de una vacuna contra el VIH, mientras que ahora es totalmente antivacunas", ha expuesto.

"Estoy profundamente en desacuerdo con, bueno, Miguel Bosé y todas las personas que dicen que ahora ya no se puede decir nada en esta época de la humanidad. Pienso que es radicalmente lo contrario", ha expuesto.

Rocío Vidal ha justificado que "vivimos en la época en la que los discursos cuanto más estrambóticos, extremos, cuantas más patadas den a la evidencia, al conocimiento acumulado, más virales se hacen".

La divulgadora ha terminado con una reflexión clara: "Todos hemos encontrado un altavoz y todo tipo de discursos hoy tiene su voz. Por eso no sé si habría que replantearse ese discurso victimista de 'no me dejan hablar".

