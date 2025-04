Revilla cuenta lo que le pasó con Juan Carlos I hace cuatro años tras enterarse de que estaba al teléfono

El expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha visitado este sábado el plato de laSextaXplica para hablar de la demanda que el rey emérito Juan Carlos I ha puesto contra él por usar "expresiones calumniosas e injuriosas".

Además de hablar de la decisión del padre de Felipe VI, el exmandatario cántabro ha contado por primera vez lo que le pasó al enterarse de que una persona con la que estaba tenía a Juan Carlos I al teléfono.

Después de que el presentador José Yélamo le preguntara si habían intentado contactar con él, ha dado a conocer la anécdota. "No voy a dar el nombre. Una persona le tenía al teléfono", ha señalado.

Tras ofrecerle hablar con el emérito, Revilla ha defendido que le dijo que no. "Creo que me escuchó, pero le dije 'no' hasta que no vuelva a España, pida perdón de verdad y devuelva todo lo que presuntamente tiene fuera y que lo entregue a alguna ONG", afirma.

"Me dijo, 'una persona quiere hablar contigo'. Yo, simplemente, dije que no. Hasta que no volviera, pida perdón de verdad, no como con lo del elefante y repatríe todo el dinero que andaba por ahí. No sé si lo llegó a escuchar, yo creo que sí", ha explicado Revilla.

