Cuenta el trato que recibió en un hotel de Málaga nada más llegar: detalles que dicen mucho

La creadora de contenido gastronómica conocida en TikTok como @pasionxcomer ha hablado acerca de lo que le ha pasado en un hotel en Málaga ('Don Cuco') y que le ha llegado hasta emocionar, por el detalle que tuvieron con ella.

Y no solo ha sido el propio detalle, sino comportamientos concretos que ha tenido uno de los empleados de recepción, al que se le conoce como botones. "Es la primera vez en mi vida que antes de llegar a la puerta del hotel había un hombre muy amable, que me ha cogido la maleta y me la ha subido por la escalera", ha afirmado.

Ella, amable y considerada, a la par que avergonzada (para bien) pensaba que le estaba hablando porque no podía pasar o hacer algo en concreto, hasta que el empleado le dejó claro que le llevaría la maleta a su habitación.

"Ha subido el hombre con su carrito", ha explicado. Además, ella se perdió y este la guió de forma muy, muy amable: "Superbonito el botones, no sabía cómo darle las gracias a este buen hombre". Ha insistido, y mucho, en la amabilidad del hombre, además de en el trabajo que ha hecho para facilitar la llegada a la joven.

"Chapó por lo bien que ha hecho su trabajo, nunca en un hotel me habían tratado así", ha rematado en el vídeo, que ha acumulado más de 134.000 visualizaciones y casi 5.000 'me gusta'.