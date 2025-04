El dueño de un restaurante se deja una autorreseña: lo que cuenta de unos clientes, significativo

El popular hostelero @soycamarero ha enseñado la reseña que el propietario de un restaurante se ha dejado a sí mismo, pero para mandar un importante mensaje después de lo que le ha sucedido con un cliente mientras estaban cerrando un bar.

Con cinco estrellas, el propietario comenzaba advirtiendo de lo que había desencadenado su mensaje: "Unos clientes venían a tomar algo a las 17:30, nos pillan recogiendo para cerrar y con una mesa de seis terminando una copa. Nos dicen que son 30 y les decimos que no podemos atenderles y se enfadan".

"Finalmente, después de habernos mentido, resulta que son 45 personas para tomar algo sin previo aviso o reserva y al decirles que no, se enfadan, elevan el tono y dejan entrever la chulería y mala educación que les caracterizaba (vosotros os lo perdéis, decían)", añadía el duelo.

Se ha intentado defender de lo que posiblemente sería una mala crítica de una estrella, advirtiendo de lo que había pasado. "Vaya por delante que siendo un restaurante y no un bar, atendemos siempre a todos los que podemos, pero hay un límite", rezaba su mensaje. Ha sacado a la luz la popular frase de la hostelería que dice que "el cliente siempre tiene la razón", advirtiendo de que ya no le vale.

"Parece que cuando una persona pisa el suelo de un restaurante, sus derechos se elevan el cielo clamando siervos que le atiendan todas sus peticiones y requerimientos, y no, señores, no es así", ha razonado. Ha pedido ser más humildes y analizarse a uno mismo para poder ser mejores clientes, no solo ya en hostelería, también "en todos los sectores de los que somos clientes día a día".

"Aprendamos de todas aquellas personas que son buenos clientes, amables, respetuosos y educados, porque de ellos, muchos deberían aprender", ha rematado, generando cientos de reacciones. "Ole, ole y ole, me encanta esta reseña. Cuánta razón tiene este señor", ha respondido la usuaria @belli.cumreras.r.

