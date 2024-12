Da una palabra clave en caso de viajar en coche con alemanes, sufrir una incidencia y no liarse con el idioma

El creador de contenido alemán conocido como @Sebas_el_aleman, que vive en España y da clases allí para aquellos que quieren aprender el idioma, ha recomendado lo que hay que hacer en caso de viajar en coche con alemanes (como puede ser en BlaBlaCar) y sufrir una incidencia.

Ha sido una recomendación para mejorar la comunicación en caso de no coincidir en el idioma. "Si viajas alguna vez con alemanes en coche y si se os pincha la rueda, no le preguntes por un gato para cambiar la rueda", ha expresado al principio del vídeo, que ha cosechado más de 50.000 visualizaciones y 1.400 'me gusta'.

"No te van a entender y te van a mirar raro", ha revelado el alemán. Esto pasa por una razón simple, según ha contado, y es que no utilizan ese término (u otro animal cualquiera) para cambiar una rueda.

"Es muy simple. Usamos una herramienta cuyo nombre expresa perfectamente su función: Der Wagenheber, el 'levanta coche'", ha rematado el usuario. Por otro lado, también ha hablado de otras palabras como cuando no se quiere decir SÍ o NO. "Lo puedes expresar con solo una palabra: Jein. El conjunto entre Jain y Nein", ha explicado

Según ha dicho, "es una palabra muy coloquial" y se popularizó en 1996 gracias a una banda de rap de Hamburgo.