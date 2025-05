La opinión que una persona ha dejado en una tienda de Manolo Bakes se merece hasta una serie en Netflix: drama del bueno

La opinión que una persona ha dejado escrita sobre una tienda de Manolo Bakes, la cadena de pastelerías famosa por sus 'manolitos', es casi una obra de arte llena de tanto drama que se merecería incluso una serie de televisión.

Del escrito se han hecho eco en Una Estrella Podcast, donde han explicado: "He ido a la tienda de manolitos que hay más cerca de mi casa, que se llama Manolo Bakes, y he encontrado una reseña que me encanta".

El texto empieza fuerte desde el principio: "Soy de Málaga y hoy, 16 de julio, he ido a Madrid a la presentación de Mbappé. Antes de venirme para Málaga me he desplazado 40 minutos para ir a la tienda más cercana, dentro del Carrefour de Vallecas, a comprar Manolitos".

A los protagonistas del podcast ya sólo eso les llama la atención. "Pero si Manolo Bakes hay ahora mismo más que Pizzas Hut. ¿Dónde fue la presentación de Mbappé? ¿En Rivas?", plantean.

El escrito sigue: "He ido con toda la ilusión del mundo porque mi hija y mi mujer no han podido viajar conmigo, pero tenían la ilusión de que llegara a casa con los cruasanes de Manolo Bakes. Pido dos cajas grandes, una de las tradicionales y otra variada. 48 en total. Me dan la bolsa con dos cajas, me regalan dos vasos, pago 40,80 y en ese momento salgo de la tienda siendo el más feliz del mundo, pensando e las caras de mi mujer y mi hija al verme llegar con los cruasanes".

"Quiero destacar que a mi mujer le gustan los cruasanes tradicionales porque no es muy de chocolates y eso. Llevaba una caja de tradicionales sabiendo que casi se los comería todos ella sola. Después de unos 500 kilómetros y cinco horas y medida de coche llego a mi casa cansado del viaje, pero todo se me pasa al ver las caras de mi mujer y mi hija cuando ven las dos cajas de Manolo Bakes", prosigue.

La cosa se empieza a torcer en ese momento: "Como locas me quitan las cajas de las manos y al abrirlas... ¡sorpresa! se han equivocado en la tienda y me han dado una caja que no era la mía. Sólo la caja correcta era la de 24 croissants variados. La de 24 tradicionales tiene que estar en posesión de otra persona que habría pedido una caja de 16 variados".

"Una sensación de rabia e impotencia me lleva a estar escribiendo todo este tostón de palabras. Ya no es que haya pagado una caja de 24 y me hayan dado una de 16. Es la cara de mi pobre mujer viendo en la caja de 16 que solo venían tres cruasanes tradicionales y que solo esos tres eran los que se iban a poder comer", se lamenta.

"Todos somos humanos y nos equivocamos. Aunque hay errores que te pueden afectar más que otros cuando de sentimientos dañados se trata", avisa.