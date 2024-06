Dabiz Muñoz se pronuncia y lanza este mensaje en medio del aluvión de críticas a Pedroche

El cocinero Dabiz Muñoz se ha pronunciado y ha mandado un contundente mensaje en medio de la polémica que rodea en las últimas horas a su pareja, la presentadora Cristina Pedroche.

El revuelo ha surgido a raíz de una entrevista en El Periódico de España en la que Pedroche aseguraba: "Todos esos miedos me han llevado a prácticamente ser matrona, ahora he terminado el curso de educadora prenatal con parto positivo con hipnoparto".

A partir de ahí, numerosos sanitarios han puesto el grito en el cielo hasta el punto de que la propia presentadora ha publicado un escrito en Instagram haciendo referencia al asunto e intentando aclarar algunos puntos.

"Me siento un poco ridícula al tener que aclarar que no soy matrona, que si digo (entre risas) que con todo lo que he estudiado y sigo haciéndolo me he hecho 'medio matrona' es para que se note lo exagerada que soy cuando me interesa algo", aclara.

"Que soy preguntona y repreguntona. Que todo me lo cuestiono. Que amo la profesión de matrona y le doy el valor y el protagonismo que se merece. Que es una pena que no haya más matronas", insiste antes de asegura que "muchas de las mejores matronas que hay en España" ahora son sus amigas. Y no solo matronas, otras profesionales expertas que se dedican a la maternidad.

"Me vuelvo a sentir absurda al explicar que yo no doy consejos, que en mi libro no doy lecciones, que solo cuento mi experiencia, MI historia", repite antes de subrayar que ella quería que su libro solo "fuera una historia más de una madre primeriza con miedos (también lógicamente con los miedos asociados a mi exposición mediática) por si alguna persona (no solo mujeres) tiene curiosidad por saber lo que hago yo frente a los miedos (no solo los relacionados con la maternidad)".

"Pero me da pena que la gente no se esté leyendo el libro y ya lo estén criticando, que la gente no lea las entrevistas al completo y se queden con un titular sin contexto (recordad que vivimos en la era del clickbait), que la gente no sea capaz de verme como lo que soy, una madre más con miedos que lo está pasando mal. No soy mejor madre que nadie pero tampoco peor", avisa.

"Yo creo que se entiende bastante bien si se quiere entender. No hace falta que me digáis que ojalá me haga oncóloga cuando tenga cáncer. No entiendo cómo se puede estar tan vacío por dentro como para desear cáncer a otra persona", lamenta.

Tras ello, Dabiz Muñoz ha reaccionado con claridad: "Pedroche tocha. Y ahora por dos. Más tochas y más Pedroches ❤️🔥".