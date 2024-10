De comida con Eslava Galán: "Todos hemos aspirado a ser un gladiador cuando lo vemos en el cine"

Juan Eslava Galán tenía una deuda con Roma que ha saldado a los 76 años. Con Historia de Roma contada para escépticos (Planeta), el escritor jienense ha puesto sobre un tema por el que siente verdadera fascinación.

Este libro es, además, el décimo del escritor con la editorial Planeta, donde en los últimos años destacan estos libros para escépticos donde ha tratado temas como la Reconquista, los nazis y la Revolución Francesa.

Para celebrar este último libro, la editorial ha organizado una comida con periodistas de cultura, en un italiano evidentemente, donde, de forma distendida y entre pizzas, burratas y panacotta Eslava Galán ha ido respondiendo a algunas cuestiones sobre el Imperio Romano.

Roma contada para escépticos JAVIER OCANA

Hace poco más de un año. El mundo dio un vuelco y miles de mujeres descubrieron, casi a la vez, que los hombres, al menos una vez al día, pensaban en el Imperio Romano. Desde entonces se ha popularizado la expresión "este es mi Imperio Romano" cuando alguien verbaliza algo en lo que piensa de forma recurrente.

Preguntamos a Eslava Galán si estaba al tanto de este asunto y responde que sí, aunque lo considera "una exageración": "La figura de la mujer se ha oscurecido a lo largo de la historia y parece que en Roma no había más que hombres, afortunadamente había mujeres y por eso se seguían propagando".

Para el escritor, la clave está en la visión que el cine basado en el Imperio Romano, básicamente el péplum, "no digo machista pero en el fondo machista": "Todos hemos aspirado a ser un Gladiador cuando lo vemos reflejado en el cine. O esos centuriones arrogantes que vemos en las películas. Nunca vemos al comerciante panzudo, calvo, que sostiene la economía del imperio".

"Lo vemos todo a través de la visión de Hollywood, que es una visión deformada, que no quiere decir que esas cosas no existieran. Existían orgías y todo eso pero no sólo eso. Al lado de eso existía una economía muy organizada y existía otro tipo de virtudes".





A raíz de esta cuestión, a Eslava Galán le preguntaron por el inminente estreno de Gladiator 2 y por si va a tener que estar el próximo año y medio explicando qué era cierto y qué no de la película.

El escritor habla aquí de la primera parte de Gladiator y de la batalla contra los bárbaros del principio. Aunque se considera admirador de Ridley Scott, señala que si hubiese rodado una verdadera batalla romana "habría quedado más espectacular que esas bolas de fuego por el aire, que eso los romanos no lo hacían".

La Europa decadente

Hablando del presente, Juan Eslava Galán asegura que todo lo que somos hoy en día se lo debemos a este imperio que duró 1000 años, desde el idioma, que considera "latín evolucionado o degenerado", hasta las leyes.

Señala el autor que Europa "se ha suicidado a través de dos Guerras Mundiales y ahora somos lo que somos. Somos un espectro de lo que hemos sido, en eso nos parecemos a Roma".

Roma es, también, "un ejemplo" y un "espejo en el que mirarnos". Un espejo que abarca 1000 años de historia y que, trajo, según Eslava Galán, dos elementos vitales para Occidente: el idioma y la ley. Sobre "lo peor de Roma", también lo tiene claro: "La corrupción".

Ya en los postres, Eslava Galán ha hablado del fin de los imperios: "Ya hubo un historiador musulmán que hizo filosofía de la historia y hablaba de cómo a los imperios le ocurre lo que a las personas: hay una época de juventud, otra de esplendor y hay una época de decadencia. Ocurre siempre".