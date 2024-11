De Iwo Jima a Alfafar: la imagen más simbólica de la DANA contada por el fotoperiodista que la hizo

El 23 de febrero de 1945 el mundo cambió. Otra vez. En la isla de Iwo Jima, en Japón, los soldados de Estados Unidos acababan de vencer en una batalla crucial para el devenir de la Segunda Guerra Mundial.

Allí estaba el fotoperiodista Joe Rosenthal que dejó su sello en la historia del periodismo cuando captó con su objetivo a a cinco marines de los Estados Unidos y un médico de la Armada alzando la bandera estadounidense en el monte Suribachi.

Salvando las distancias aunque en un panorama que bien podría ser de guerra, el fotoperiodista del diario El País Óscar Corral ha dejado la que para muchos es la imagen de la esperanza en la tragedia de la DANA que ha destrozado buena parte de la Comunidad Valenciana y que ha dejado ya más de 200 muertos y daños por miles de millones de euros.

La foto de Corral, elegida como imagen de portada de El País de este miércoles 13 de noviembre, tiene para muchos un aire a la de Iwo Jima por su composición. En ella se puede ver a varios bomberos levantando una señal de tráfico, algo que para muchos simboliza la esperanza de la vuelta a la normalidad.

El fotoperiodista gallego ha atendido en la mañana del miércoles a El HuffPost para contar la intrahistoria de la imagen, que rápidamente ha corrido como la pólvora por redes sociales por su potencia visual.

Corral lleva desde el 1 de noviembre en el terreno junto con otros compañeros de El País y se encontró una zona "que estaba mucho peor de lo que estaba viendo por los medios de comunicación". Explica que no tanto porque no se cubrían bien sino por la imposibilidad de acceder a las zonas afectadas.

"Me encontré una zona mucho más grande, mucho más amplia y mucho más afectada de lo que en realidad tenía en mente cuando llegué al sitio", relata al teléfono desde la zona afectada.

Lo primero que hizo al llegar a la zona es informarse y entender lo que está pasando "para poder transmitirlo con fotos": "Los fotoperiodistas trabajamos con imágenes únicas y lo que tenemos es que sintetizar en una imagen todo aquello que queremos contar".

Del apocalipsis a la esperanza

Explica que las primeras fotos "eran apocalípticas" y representaban la destrucción de los primeros días tras el paso de la DANA. Ahora, dos semanas después, la realidad ha ido cambiando y "la cosa parece que empieza a mejorar". En ese contexto se fijó en esa imagen de los bomberos levantando la señal de tráfico: "Es una de las primeras imágenes que tomé que tienen un cierto cariz de esperanza, de reconstrucción".

"Como fotoperiodista tengo presente la foto de Iwo Jima a la que mucha gente hace referencia por la composición y vi una imagen que me resultaba impactante delante del objetivo y la capturé de la mejor forma posible para que el lector pudiese sentir la emoción que a mí me causó al verla", cuenta.

Si la foto de Iwo Jima, para muchos simboliza el final de la Segunda Guerra Mundial, esta, tomada en Alfafar, a más de 13.000 kilómetros, para Óscar Corral simboliza "la esperanza más allá de quién esté sujetando esa señal".

"La correlación con esa imagen la hizo el público, yo no la hice, fueron las redes quien la empezaron a compartir observándola desde ese punto de vista pero no es algo que a priori yo buscara. Simplemente surgió así la imagen. Es verdad que las dos imágenes parten de relaciones distintas, en una se alza una bandera y en otra se soporta el peso de un poste de tráfico", analiza.

Desde el primer momento se dio cuenta de la potencia de la imagen y junto con el redactor que lo acompaña por la zona se pusieron en contacto con la redacción de El País: "Pensamos que era una foto que se podría dar hoy porque era una imagen impactante, que es lo que buscamos siempre en las portadas del periódico. Una imagen que llame al lector para que siga buceando en los artículos del diario".

También pensaron que esa imagen sería buena para el reportaje que estaban elaborando sobre la zona y decidieron "o guardarla para ese artículo como foto principal o ofrecerla para la portada de hoy del periódico". La dirección finalmente la ha usado como foto de portada y Óscar "agradecido de que hubieran tomado la decisión".

A pesar del éxito de la imagen, el fotoperiodista insiste en que todo es una labor de equipo, en este caso, son seis los fotógrafos enviados a la zona para retratar lo que allí sucede.

Más allá de enhorabuenas y likes por la foto, para Corral lo importante es que la imagen sirva para mantener el foco en los afectados y no en su persona: "No creo que yo como fotógrafo sea la principal preocupación de lo que está pasando aquí. Simplemente me gusta por la repercusión que da sobre lo que estamos contando. Lo importante no es la foto en sí misma sino lo que transmite para que la gente entienda lo que está pasando".

En mundo donde la IA tiene cada vez más peso hay que destacar que ni la foto de Iwo Jima ni la de Alfafar tendrían la relevancia que tienen sin un ojo humano detrás: "Con la IA se pondrá el valor el trabajo de los fotoperiodistas, que tenemos una veracidad. Si esta imagen no estuviera firmada por un fotoperiodista con trayectoria, esta y otra muchas que se vieron en la DANA, sería complicado poder diferenciar si es una imagen real o no lo es. El mayor patrimonio de los fotoperiodistas es la verdad de las imágenes que tomamos día a día, eso es lo que nos va a diferenciar de una máquina".

Por último, y antes de colgar, vuelve a manifestar que lo importante no es la foto en sí misma, ni la viralidad: "Que se viralice la foto me interesa para llegar al público y poder contar la realidad de lo que está sucediendo aquí".