Denuncia lo que le han cobrado por ley en un Rodilla y hace la siguiente pregunta

La usuaria de TikTok @Martunchi77 ha denunciado en un vídeo publicado en su perfil de esta plataforma lo que le ha pasado al pedir una ensaladilla y dos sándwich en un restaurante de la cadena Rodilla.

Tal y como se puede ver en la cuenta, había pedido un menú de ensalada con extra de quinoa salmón más dos sandwich fríos, uno de ensaladilla y otro vegetal, por lo que ha pagado 9,72 euros.

Sin embargo, la queja viene por el hecho de que le han cobrado un céntimos por el plástico del envase y otro por la tapa donde le han servido la ensalada, según la ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

"Le digo al trabajador que estoy comiendo en su restaurante y me dice que tiene que estar en plástico para el que se la quiere llevar a su casa. Le digo que al que se la lleve a su casa me parece muy bien, que a ese le puedes cobrar el plástico que te obliga el estado, aunque me parece una vergüenza ya de por si", se queja.

"Me estás diciendo que si contamina, ¿por qué no lo compráis en cartón en vez de en plástico y no nos cobráis esos dos céntimos? No lo entiendo, si te lo ponen para llevar pues cobras el plástico, pero para tomar aquí pónmelo en un plato", asegura, comparando que la cerveza no se la ponen en un vaso de plástico.

"No son los dos céntimos que son irrisorios, es que si quieres quitar el plástico quítalo porque con esta medida ganan dinero ellos y no evitamos nada", remata.