Descubre por qué no paran de tocarle al timbre a horas intempestivas en su piso de Madrid: vergonzoso

Una joven que vive en Madrid ha removido conciencias en las redes al contar cómo es vivir en un edificio en la que todas las viviendas son turísticas menos la suya. Ha explicado que es habitual que le suene el timbre a las seis de la mañana o de madrugada por culpa de los timbrazos de los turistas que van a pernoctar en esos apartamentos.

"Llevo así tres años, con timbradas a media noche, que nunca había sabido qué son, me imaginaba qué eran pero es aquello que dices es esto que intentan entrar a robarme pero es peor", ha empezado contando.

Ha añadido que en su edificio son todo Airbnb que lleva el casero. Su primer año en el piso fueron todo reformas: "Cada mes echaban a un inquilino y hacían reformas, no sé por qué motivo a nosotros no nos han echado todavía y no es porque no lo hayan intentado. Han hecho que la convivencia sea imposible. Hemos aguantado porque es nuestra casa".

Pero ahora ha descubierto algo peor: el casero ha dejado escrito en la plataforma que cuando nadie abra la puerta toquen a su piso. Por eso lleva tantos meses recibiendo timbrazos a deshora.

Esto se lo ha contado un turista que ha tocado a su piso a las seis de la mañana: "No sólo mi casero ha estado haciéndonos la vida imposible con gente que entra y sale del portal, tengo unos vecinos distintos cada día, que viene de fiesta, que viene a buscar problemas y a impedir la calidad de vida de los vecinos. Vienen peor que si esto fuera un hotel".

La ciudadana madrileña ha explicado que ha denunciado en varias ocasiones pero es gente que tiene mucho dinero: "Vivo en Madrid, no existe una política que lo impida. Esta gente está completamente amparada. Hacen lo que quieren porque saben que pueden y no me puedo mudar porque los alquileres están imposible. Estoy presa en esta situación".

Por último ha pedido a la gente que no usen este tipo de plataformas porque "estáis jodiendo la vida a la gente".