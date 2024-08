Descubre un truco para dormirse en cinco minutos: "Os juro que funciona"

La tiktoker @marinagodino4 ha logrado más de 56.000 'me gusta' al contar el truco que ha encontrado para dormir: ponerse un documental de Netflix que se llama Globo y las maravillas del arrecife.

Ha explicado que por la noche le costó mucho dormir. De hecho, le llegaron a dar las cuatro de la mañana y estuvo "horas dando vueltas por la cama": "Digo qué hago y esto es la solución a todos vuestros problemas".

"Tenéis que ir a Netflix y poner Globo y las maravillas del arrecife. Globo y las maravillas del arrecife es el mejor descubrimiento que he hecho en toda mi puta vida. Me pongo ese documental, llevo cuatro horas dando vueltas en la cama, me pongo y eso y a los cinco minutos estoy dormida. 15 ha sido mi máximo", ha explicado.

Ha añadido que no sabe qué tiene ese documental pero fue ponerlo "y entrar en un trance": "La primera vez que dije esto no va a funcionar. El mejor truco de la puta historia, bro. Hacedlo".