Destaca la grandísima diferencia entre cómo hablan de España en Europa y los propios españoles: es abismal

El usuario de TikTok Tommy Picklez (@tommypicklez13) ha publicado un vídeo hablando sobre algo de lo que se ha dado cuenta al viajar por Europa: la percepción que tienen de España.

Pero le ha sorprendido de sobremanera la diferencia de opiniones comparada con los propios españoles. "Cuando vivía en España, la gente siempre decía que en Europa se ríen de nosotros, que estamos en la cola de Europa, que somos el hazmerreír de la Unión Europea...", ha expresado al principio del vídeo.

"Hay como un complejo de inferioridad muy grande en España, pero hay algo que me ha sorprendido mucho después de vivir fuera de España", ha añadido el joven. Tras vivir en Bélgica, Francia, Irlanda e Inglaterra, se ha dado cuenta de que les encanta España.

"Y no lo digo porque vengan y se echen unas vacaciones baratas, sino porque cuando me preguntan de dónde vengo y les digo España, me preguntan qué hago aquí, si allí tenéis muy buen tiempo, las ciudades son preciosas, buena arquitectura, la gente es simpática, la comida...", ha contado.

A pesar de ello, ha avisado que es cierto que esa gente "no conoce los problemas de vivir en España y por eso piensan así, pero me he dado cuenta de que tienen razón al vivir fuera".

"Es otro rollo que no sabemos apreciar estando en España y que nos creemos que en el resto de Europa se vive mucho mejor, yo he empezado a notar que no", ha rematado. Sin embargo, luego ha revelado que no volvería todavía a España, solo si encontrara un trabajo como los que hay en el norte de Europa.

"Si no fuera por el trabajo y la cultura de trabajo que hay en España me volvería mañana mismo, porque en todo lo demás le da tres vueltas a los países europeos", ha concluido.