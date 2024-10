Destacan lo que hizo Ana Obregón mientras tenía lugar el desfile de 12-O: "Me quedo muerto"

El periodista Martín Bianchi ha mostrado su estupefacción en Hoy por Hoy, de la Cadena Ser, por lo que hizo la actriz Ana Obregón mientras se producía el desfile del 12 de octubre en Madrid.

"Me quedé muerto. Ana Obregón publicó una storie de ella despelotada envuelta en la bandera de España y celebrando y diciendo: quiero que entre la bandera de mi país y mi corazón no haya nada", ha explicado Bianchi.

Ante esas palabras, Àngels Barceló no ha podido evitar decir: "¿Y por qué no he visto yo esta imagen?". "Pues si la ves no te recuperas", ha avisado el periodista, que ha anticipado que si llega a ver eso estaría todavía en shock.

"Porque estaba Ana sin ropa envuelta en la bandera", ha insistido Bianchi, que ha apuntado que posiblemente la foto fuera antigua.

"Pero lleva como ventilador, como Paulina Rubio en la cabeza", ha señalado Barceló, que ha añadido: "La bandera no ondea".