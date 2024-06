Destroza el contador de 'me gusta' con lo que ha hecho al ver a Morante brindar un toro a Abascal

El torero Morante de la Puebla ha provocado una multitud de comentarios después de que brindara un toro a Santiago Abascal, líder de Vox, durante una corrida en Toledo. Pero ninguna reacción ha tenido tantísimo eco como la del usuario @LosPajarosPican.

Como se puede ver en un vídeo que Vox ha subido a sus redes sociales, Morante se acercó a la zona donde estaba Abascal y le dijo: "Va por usted y por España".

Tras ello, @LosPajarosPican ha rescatado una frase atribuida al cantautor Javier Krahe: "El franquismo se ha camuflado porque nos mira toda Europa, pero cuando media Europa vuelva a ser reaccionaria, el franquismo regresará y entonces recordaremos cómo confundimos el perdón con la justicia. Espero estar muerto cuando eso suceda".

Y ese mensaje acumula en apenas cuatro días más de 3.000 compartidos y 15.000 'me gusta'.

No es, en cualquier caso, la primera vez que Morante brinda un toro a Abascal, un líder al que lleva años apoyando.

En 2019, en una entrevista en El Mundo, señalaba: "Aparte de sus ideales, Santiago como amigo me ha demostrado mucho cariño y mucha honestidad". Sobre si su apoyo a Vox le ha pasado factura, señalaba: "Siempre he sentido mucha repulsa por los políticos. Creo que un artista no se debe de significar. Pero, el clima es insostenible. Y yo he sentido en Vox un partido que me ha representado y dice lo que yo pienso y siento".

"Entre lo negativo y lo positivo, me quedo con lo positivo. Antes me sentía muy solo cuando recibía ataques antitaurinos y, ahora por lo menos, sé que hay un partido político que me defiende. Pese a la incomodidad de que me señalen por ser de un partido, creo que es una incomodidad necesaria", subrayaba.