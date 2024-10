Dice que odia las aceitunas y se lía la mundial en los comentarios: división de opiniones

El usuario de TikTok Christian Rodríguez (@christian11rodrig), ha dado mucho que hablar después de afirmar que odia las aceitunas y todo tipo de encurtidos, generando cientos de comentarios. Además, ha hecho un llamamiento a todos los que piensen como él: "Quiero ser vuestro amigo".

"Odio las aceitunas. Odio los encurtidos. Es algo que me provoca muchísima angustia y asco. Nací con ello.", ha afirmado al principio del vídeo, que ha cosechado hasta el momento más de 140.000 visualizaciones y 3.400 'me gusta'.

Ha sido algo que nunca ha entendido, ya que nunca las ha probado, siendo algo innato en él. "No es que haya tenido una mala experiencia con estos alimentos, es que simplemente verlos y olerlos me provoca una angustia y asco que no puedo con ello", ha proseguido relatando.

"Me resulta curioso porque no soy el único al que le pasa esto, no lo entiendo, ya me rallo, ¿será algo genético? No lo sé", ha razonado. Para ejemplificarlo aún más, ha colocado la imagen de un puesto de mercado con variedad de encurtidos y ha confesado lo que le provoca verlo: "Paso por ahí y, sin exagerar, soy capaz de vomitar del asco que me da el olor".

Ha terminado haciendo otra pregunta: "¿Estoy solo en el mundo y solo esto me pasa a mí?". Más de 400 usuarios han respondido con todo tipo de comentarios. Muchos de ellos no están a favor de su gusto, pues las aceitunas y demás encurtidos son muy típicos en España: "Son como pipas para mí".

Pero también hay quienes le han dado toda la razón: "Es que no puedo comer y que pongan aceitunas en la mesa". "No estás solo, no permito que me toquen si comen olivas", ha expresado la usuaria Jara.