Dice que se siente mal por reclamar un euro al supermercado y se arma el debate

La creadora de contenido Ángela Soto, que cuenta con casi un millón de seguidores en TikTok (@__sotto), ha publicado un vídeo en el que ha confesado sentirse mal por reclamar un euro al supermercado porque uno de los empleados se equivocó al dar el cambio.

"No sé por qué razón ni en qué momento me he sentido muy culpable por reclamar un euro que me faltaba", ha confesado al principio del vídeo, que cuenta con más de 60.000 reproducciones.

En un día como otro cualquiera, fue el supermercado a hacer una compra casual. Al momento de guardar el dinero, no quiso contarlo porque le parecía "un poco incómodo" y ya la cajera se quedó mirándola fijamente. Al salir, finalmente lo contó y se dio cuenta de que faltaba un euro.

"Si me hubieran faltado cinco céntimos diría 'bueno, vale', pero me faltó un euro y pensé en dejárselo de propina", ha afirmado. Sin embargo, algo dentro de ella decía que necesitaba ese euro y fue a reclamarlo. "Por suerte no estaba ella, sino otra mujer, y sin problema me lo dieron", ha relatado.

"Me siento un poco culpable de reclamarlo porque yo también trabajo en un supermercado", ha proseguido, contando que un niño le dio tres euros cuando eran cuatro los que debía pagar.

"Yo también he pensado en hacerle eso a otra persona, en cogerle un euro a lo mejor para yo completar mi caja, pero no lo he hecho porque no me apetecía robarle a otra persona que no tenía culpa de que a mí me faltase un euro en la caja", ha rematado. En los comentarios ha surgido algún debate sobre si ha hecho bien o mal.