Dicen a una española que cuente algo desconocido de su país y elige esto

El creador de contenido conocido como Surgen (@surgentv), que cuenta con casi un millón de seguidores en TikTok, ha hecho varias pequeñas entrevistas por Reino Unido y una de llas ha sido a una española, a quien ha preguntado que le diga algo desconocido del país.

"Dime algo que mucha gente no sepa sobre España", le ha formulado el entrevistador en el vídeo, que cuenta ya con casi un millón de visualizaciones y 44.000 'me gusta', y ella ha dado una respuesta que ha encantado.

"Tenemos diferentes lenguas, no solo el español. Hablamos catalán, euskera y gallego y luego tenemos otros dialectos, pero estos que he dicho son lenguas oficiales", ha expresado, añadiendo también que el himno nacional no tiene letra, sino que únicamente contiene música.

También le ha hecho otras preguntas, como por ejemplo, cuál es el único país africano en el que se habla español, respondiendo "Guinea Ecuatorial". La pregunta que sí ha generado cierta discordia es la cantidad de Copas del Mundo que tiene España, a lo que ha respondido "uno", pero los usuarios han recordado que tiene dos, ya que la sección femenina se alzó con el título hace menos de un año.