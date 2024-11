DjMariio se merece un Esland después de lo que vivió en el parking Atocha: 91 euros la broma

El youtuber DjMariio ha vivido un momento 'tierra trágame' en la estación de Atocha, ubicada en Madrid, que encima le ha costado 91 euros.

Ha explicado el creador de contenido que se ha dejado ese pastizal en el parking de la estación: "¿Y diréis qué haces aquí a las 12 de la noche si ya estabas en casa?".

"Ayer me fui a Barcelona a la Kings League y dejé el coche aquí en el parking. Bueno pues llego esta mañana aquí a Madrid y con toda mi cara me cojo un taxi y me voy para casa. Y se me olvida que había dejado aquí el coche. Pero qué pedazo de gilipo...", ha explicado el youtuber.

En los comentarios nadie ha tenido piedad con Djmariio, uno de los youtubers más famosos y queridos de España, y muchos han hecho bromas con eso, como no podía ser de otra forma.

"Si fueras pobre no te hubiese pasado, miralo por el lado bueno", "muy bien Bro, da más dinero a Renfe, que lo hacen dpm" y "Si no llegas a fin de mes por lo que sea puedes pedirme 10 céntimos sin problema" son algunos de los mensajes que han dejado.