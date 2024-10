El actor Adrián Pino ve esta nota en la mesa de un bar de Sevilla y pregunta: "¿Es legal del todo?"

El actor Adrián Pino ha lanzado una pregunta a sus seguidores de TikTok después de ver la nota que un bar de Sevilla ha dejado en todas sus mesas.

"A ver, que no es que esté en contra. Yo, como soy amante de las normas, cada vez que veo algo que me chirría y necesito saber respuestas, grabo este vídeo para que mi amigo Guille me lo conteste", empieza avisando.

"Estoy en un bar, bar clásico, y veo este cartel: 'Tiempo máximo para desayunar, 30 minutos. Disculpen las molestias", lee.

A partir de ahí, plantea: "¿Esto es legal del todo? ¿Yo puedo estar 31 minutos? ¿Y es 30 desde que me siento, 30 desde que se pide, 30 desde que llega? Porque ha llegado el café, pero la tostada no".

"¿A partir de cuándo empiezan los 30? ¿A partir de cuándo empieza el contador?", insiste en una publicación que ha provocado multitud de reacciones.

Por ejemplo, una persona dice: "He trabajado en una cafetería en la que a diario venía un papá con sus tres hijos, ocupaba una mesa de 6 y pedía un café con leche y 3 vasos de agua, sacaba papel, colores y su iPad y toda la mañana 🥰".

Otro, en el mismo sentido: "Tienes un bar y pagas 4.000 euros de alquiler, gastos de personal, impuestos…son muy libres de intentar evitar una mesa copada 2 horas con un café que vale un euro. Son sus normas, es un negocio privado".

Otros usuarios, en cambio, ven las cosas muy diferentes. "Probablemente no tarde tanto en desayunar, pero solo con ese cartel no me sentaría y buscaría otro bar", dice uno. Y otro: "No creo que tardara más de veinte minutos desayunando, no me gusta estar tanto tiempo en los bares, pero me iría de ahí porque me parece cutre. ¿Y si estas veinte minutos y luego pides más?".