El actor Mario Marzo cuenta el comentario que le hicieron en una pescadería sobre los percebes marroquíes

El actor y pianista Mario Marzo ha relatado una anécdota que vivió en una pescadería cuando entró por la curiosidad de saber por qué unos percebes costaban 13,99 euros el kilo, cuando normalmente son mucho más caros.

Lo ha hecho en el pódcast ¿Quieres ser mi amigo? (@qsma), que presenta él mismo junto a Dane. "Voy a la pescadería y hay percebes a 13,99 el kilo, superbarato", ha contado en primera instancia, respondiendo a la vez a la pregunta de Dane sobre si ese precio era "demasiado caro".

Entró en la pescadería y preguntó aquella duda que le había surgido y la respuesta del pescadero le dejó descolocado: "Sí, porque son percebes marroquíes. Los que son tan tan caros son los galleros, de otras aguas y más difíciles".

Tras ello, Mario Marzo preguntó cuál era la diferencia entre un percebe y otro: "Porque visualmente, yo que no tengo ni puñetera idea, los veo iguales". Fue entonces cuando el pescadero, con un tono bajito, le contestó: "Bueno... Pues que son marroquíes".

"Yo me quedé... Digo, hostia, no lo esperaba, no lo entiendo, dije que vale y me fui. Así está el país, xenofobia en marisco", ha rematado en el vídeo, que ha acumulado casi un millón de reproducciones y 71.000 'me gusta'.