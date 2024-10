El cartel que ha tenido que poner un bar de Sevilla refleja lo hartos que están de que les pregunten siempre lo mismo

Hay algunos bares y restaurantes que han tratado de reiventarse para captar la atención de la gente y que acaben entrando a su local a través de juegos de palabras con el nombre del local. Otros, sin embargo, el nombre no hace más que crear confusión.

La cuenta de X @rancio ha publicado un vídeo de uno de estos últimos casos y el cartel que han tenido que poner en un bar de Sevilla que muestra lo hartos que tienen que estar de que les hagan siempre la misma pregunta.

"Ahí está el Curros, pensé que solo me pasaba a mí, pero no", se puede escuchar en el vídeo. Así, mientras la imagen se acerca al local, se puede ver el siguiente cartel pegado al cristal: "We do not have churros. The name of the business is Curros" ("No tenemo churros. El nombre del negocio es Curros").

La publicación acumula ya más de 2.000 me gusta y multitud de comentarios señalando que les pasaba lo mismo: