El cine de superhéroes está herido, pero no muerto: estos son los planes de Marvel para 'resucitar'

¿Existe más de un universo? Hace más de 13.000 millones de años nació el que todo conocemos y en el que vivimos. Hasta ahora se han formulado cientos de teorías en todo el mundo sobre la existencia de otros universos y lo cierto es que sí, hay uno más. Fue un 31 de agosto de 1939 cuando nació el Universo Marvel a través de Marvel Comics n.º 1.

Son ya 85 años desde que surgió la franquicia de superhéroes, pero no fue hasta 2008 con el lanzamiento de la película Iron Man cuando decidió unificar todas las historias en un universo compartido a través de las grandes pantallas. Fue ahí el nacimiento de lo que se conoce hasta ahora como el Universo Cinematográfico de Marvel (conocido como UCM), que ha atraído a cientos de millones de espectadores de todo el mundo y edades.

Es difícil que a uno no se le venga a la cabeza al grupo de Los Vengadores cuando recordamos a los superhéroes. Iron Man, Black Widow, Thor, Hulk, Ojo de Halcón y Capitán América han formado parte de nuestras vidas durante más de 16 años, pero la aventura de este grupo terminó con Avengers: Endgame, cuando un simple humano sacrificó su vida para salvar el universo de Thanos. Desde aquel entonces, lo que llegó después dividió a la audiencia: por efectos especiales, por historia o por exceso de personajes no demandados. En El HuffPost analizamos con periodistas y expertos en Marvel sobre lo que pasa y pasará con la mayor franquicia de superhéroes.

¿Se ha perdido la ilusión? Un presente agridulce

El creador de contenido y escritor Dani Lagi, el mayor creador de contenido en España sobre Marvel, conocido como Strip Marvel, cuenta a El HuffPost que sus sensaciones de lo que se ha visto ahora son generalmente buenas. "Ha sido un año en el que Marvel no ha estado en la cúspide como otros años, pero todo lo que se ha hecho, quizás salvo Echo, ha funcionado muy bien. Récord absoluto en taquilla y en Disney + y muy buena crítica de la gente que ve el UCM", analiza.

El director, guionista y creador de contenido, Álvaro Wasabi, razona en el citado medio que el UCM está viviendo un "momento de inflexión porque son conscientes de que han hecho títulos que no están más demandados". El ejemplo que pone sobre la mesa es la tercera película de Ant-Man: "Es la tercera parte de un héroe que tampoco tuviera mucha acogida ya de por sí, por lo que se hacía incluso innecesaria. Dicho por Bob Iger, el CEO de Disney, que fue el primero que cuando volvió al cargo dijo que lo mismo no hace falta hacer tantas secuelas de algunos personajes".

"Ms Marvel era una serie que a mucha gente no le gustó porque era un personaje que la gente no demandaba, hay otros personajes muy afianzados de los que la gente quiere, de ahí a que Deadpool y Lobezno haya tenido tanto éxito porque es una combinación de personajes que ya de por sí funcionan muy bien por separado... Y si los juntas, pues ya tienes una de las películas más taquilleras del año", explica Wasabi.

Más calidad, menos cantidad

"Nos acostumbramos a que Marvel hiciese dos o tres películas al año y todas lo petaran y satisficieran las expectativas del público", comenta en El HuffPost el periodista cultural Juan Sanguino, que ve que Endgame se vendió como un "final del camino" mostrado hasta ahora que, al darle continuidad, "muchos se quedaron en ese final".

Marvel ha tenido un verdadero quebradero de cabeza: el exceso de contenido. "Sobre todo de la mano de Disney, que necesitaban sí o sí un montón de contenido para las plataformas y yo sostengo que si no hubiese nacido Disney+, el UCM seguiría vivito y coleando", razona Strip Marvel. Se introdujeron nuevas formas de ver el UCM en las pequeñas pantallas con proyectos como Wandavision, Loki, Moonknight, What If, She-Hulk, Ms. Marvel y la reciente Aghata Harkness.

El mejor ejemplo es la considerada mejor serie de la historia de la franquicia: Daredevil. "Aunque no estaba ligada dentro del UCM como tal, sí se hacían referencias. Si una serie tan buena como era esta y una plataforma tan solo como en aquel momento estaba Netflix, era lógico que la gente no lo comprada todo", comenta.

Wasabi insiste en que una solución podría pasar por "ser cuidadosos con lo que lanzan, tienen que lanzar productos que el público demande". Aquí sí que Marvel escuchó a su audiencia y prometió reestructurar el método de trabajo: más calidad y menos cantidad. SuperPilopi, creador de contenido de Marvel, entre otras muchas facetas y sagas, creen que el estudio quiso "llegar a un público más amplio y se equivocaron: lo admitieron y lo han vuelto a cambiar".

Sony, ¿fuego amigo?

En un ejercicio de supervivencia de Marvel, vendió a Spider-Man a Sony Pictures por unos siete millones de dólares. A partir de ahí, nació el conocido como Universo Sony de personajes de Marvel, creando películas sobre el héroe arácnido y muchos personajes de su mundo.

No fue hasta 2015 cuando Marvel y Sony acordaron traer al personaje a las películas del UCM, pero el acuerdo se rompió en 2019. El actor Tom Holland, el Spider-Man actual del UCM, fue clave para que se aplicaran cambios y la relación entre estudios no terminase de forma trágica. La mayoría de películas de superhéroes de Sony no han funcionado. "Sony hace más daño al cine de superhéroes que a los primeros estudios, pero el problema del UCM no ha sido Sony, sino que han dejado de enfocarse en Los Vengadores cuando no había otro grupo importante todavía, abrir muchos melones ha sido un gran problema", comenta Strip Marvel.

"Antes, cuando salía un personaje como Black Panther en Civil War, luego tenía película propia. Ahora, Shang Chi tiene una película y no ha vuelto a aparecer todavía tras cuatro años", añade como ejemplo. Wasabi, por otro lado, quita hierra al asunto: Yo no creo que hayan estropeado nada, si no te llama la atención una película, pues no vayas a verla. Como fan, eso sí, me gustaría ver una película de Spider-Man con todos sus villanos y que estos no estuvieran en sus universos separados".

El regreso de Robert Downey Jr, un arma de doble filo

Fue el pasado mes de julio cuando Kevin Feige hizo un "Jaque Mate" de manual en la Comic-Con 2024. El icónico villano de Marvel Comics, Victor Von Doom, conocido como Dr. Doom, se subió al escenario y se arrebató la máscara ante el mundo.

La sorpresa fue MUNDIAL. Robert Downey Jr. era anunciado como el próximo gran villano de Marvel a batir por los queridos superhéroes. Sí, aquel que se convirtió una vez en el mayor héroe del UCM, sacrificándose para salvar el universo, ahora buscará... destruirlo. Se habla, además, de que NO interpretaría a un Tony Stark de un universo alternativo, sino al propio Von Doom. La cosa no acababa ahí, pues Downey Jr. venía de la mano con Anthony y Joe Russo, quienes fueron directores de las películas de Los Vengadores, volverán para dirigir Avengers: Doomsday y Avengers: Secret Wars.

Esta jugada ha sido percibida por muchos como una gran apuesta para volver a atraer la atención de los espectadores que se han quedado por el camino. Queda una pregunta en el aire: ¿es un arma de doble filo? "Robert Downey Jr significa visitas, interés, que la gente vuelva a hablar del UCM, pero creo que la presión la tiene más el actor que no el estudio, va a tener que dar todo de sí como actor para que no veamos a Tony Stark", explica Strip Marvel, que confía en que va a ser "un grandísimo villano".

"El reto de Marvel Studios es conseguir caras nuevas de gente que pueda coger el legado o testigo de todos estos superhéroes y actores exitosos, Robert Downey Jr. no va a estar siempre ahí: lo que no ha conseguido Marvel es al nuevo Downey Jr", analiza Wasabi, poniendo como "intento" a Chadwick Boseman como Black Panther y a Brie Larson como Capitana Marvel. Para PiloPi, una jugada maestra, "pero arriesgada".

Lo visto hasta ahora solo es la punta del iceberg

Tras los problemas mediáticos, de desilusión, de malos efectos visuales, de salidas de directivos o de filtraciones (algunas dirían que a propósito), lo cierto es que Marvel Studios quiere (y debe) cambiar el método. Han recortado en cantidad y quieren sumar en calidad, pero la audiencia debe tener en cuenta que ya había productos finalizados que próximamente saldrán a la luz.

Lo que se viene en el futuro es un indicador de que el cine de superhéroes no está muerto y mucho menos Marvel. Lo que se ha visto hasta ahora solo es un grano de arena de una inmensa playa de historias, personajes y posibilidades que pueden suceder. Ahora toca preparar el terreno para los grandes eventos cinematográficos: Avengers: Doosmday y Avengers: Secret Wars.

Este 2025 pinta muy, muy bien en cuanto a proyectos que apuntan a captar de nuevo la audiencia en general. "Es un año vital para Marvel Studios porque tiene proyectos muy importantes. Daredevil es muy importante porque venimos de una serie de Netflix que triunfó muchísimo y muchos la ponemos como el Soprano de los superhéroes", presagia Strip Marvel.

La gran apuesta del futuro marvelita pasa por la primera familia de Marvel Studios: Los 4 Fantásticos. "Le pasa un poquito como a DC: Los 4 Fantásticos, los X-Men y Los Vengadores son los tres grupos más importantes de Marvel. Si te quieres enfocar en Los 4 Fantásticos, después de tantas películas fallidas de ellos, ahora que por fin tiene los personajes, debe demostrar que por fin están en casa y se merecen lo que son: unos personajes brutales y que tienen de las mejores historias de los cómics", opina.

SuperPilopi ve el futuro de manera "esperanzadora, todo tiene muy buena pinta, parece que tiene un sentido hacia dónde vamos en el UCM, que en algún tiempo no lo ha tenido".

Y en el horizonte, más allá del multiverso, llegarán los X-Men y sus mutantes. Marvel es un mundo tan grande con tantas cosas que explicar que es difícil hablar de un universo que comprende tantas historias en un artículo. Eso es Marvel: tan infinito como el universo.

Calendario de Marvel Studios a partir de 2025:

- 14 de febrero: Captain America: Brave New World

- 2 de mayo: Thunderbolts

- 25 de julio: The Fantastic Four: First Steps

Avengers: Doomsday se estrenará el próximo 1 de mayo de 2026. En febrero y noviembre del mismo año están previstos otros proyectos con título sin confirmar.

Avengers: Secret Wars se estrenará el 7 de mayo de 2027, en julio y noviembre del mismo año hay un título por confirmar respectivamente.