El cirujano Diego González descubre un nuevo invento médico chino y se queda alucinado

El conocido cirujano español Diego González (@dieguinidoc), quien fue uno de los invitados del programa La Revuelta de David Broncano, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok enseñando un nuevo invento médico en China que le ha dejado alucinado.

En concreto., se trata de una máquina que se puede encontrar en el hospital de Lanzhou, la capital de la provincia china de Gansu, que permite que los pacientes puedan hacerse un electrocardiograma ellos mismos.

"Este es un sistema increíble que tienen en el hospital donde los pacientes se pueden hacer a sí mismos un electrocardiograma y luego te lo mandan al móvil", ha explicado el cirujano, haciendo una demostración.

Durante el vídeo, el cual ha alcanzado ya las 552.000 visualizaciones y los 19.600 me gustas, se puede ver como el doctor González se sitúa frente a la máquina agarrándola por dos asas metálicas ubicadas a los lados.

Tras esperar unos cuantos segundos en esta posición, momento en el que se está llevando a cabo el electrocardiograma, la propia máquina ofrece un QR que el paciente debe escanear para que se lo envíen a su móvil.

Pese a la sorpresa manifestada por el cirujano, algunos usuarios de la red social no se han quedado muy convencidos con el invento: "Mmm... a mí no me parece muy fiable. ¿Solo desde las manos? Entonces solo tendrías avR y AVL como mucho. ¿Las derivaciones precordiales como las saca? ¿Y I, II y III?".