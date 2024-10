El comentario de un profesor a una alumna sorda que es un auténtico 'tierra, trágame'

La usuaria de TikTok Alba Barcos (@albabarcos) ha relatado la anécdota en la que un profesor la llamó sorda "de mala manera" sin saber que realmente lo era. Una situación que define como un verdadero "tierra, trágame", contándola de forma muy natural.

"Yo estaba bajando por las escaleras del instituto hablando con mis amigos, piqui, piqui, piqui, en el que estaría utilizando un tono más elevado de lo normal", ha comenzado explicado al principio del vídeo, que ha acumulado más de decenas de miles de visualizaciones y miles de 'me gusta'.

Un profesor pasó justo por al lado del grupo de amigas y de Alba y, sin ton ni son, le soltó "¡Tú, baja el tono que no estás sorda!". "Tú me lo dices de manera educada y yo te respondo de manera educada", ha advertido.

La cosa no quedó ahí, pues el profesor replicó nuevamente: "No, no lo estás". Fue ahí cuando se quitó el audífono a Alba y se lo enseñó al profesor: "Sí, sí lo estoy".

"El pobre se quedó pálido, su cara era la definición de tierra, trágame", ha contado. El profesor le acabó pidiendo perdón, pero, tal y como ha razonado Alba, "esto le pasa por hablar de más".